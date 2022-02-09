Talasgücü Belediyespor'da primler ikiye katlandı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, galibiyet primlerinin ikiye katlandığını söyledi.
Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, galibiyet primlerinin ikiye katlandığını söyledi.
Bölgesel Amatör lig 3.Bölge 3.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor'da moraller yerinde yüzler gülüyor. Sahasında Abdulvahabigazispor'u 13-0 mağlup eden Talasgücü Belediyespor'da primler ikiye katlandı. Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, maç sonrasında soyunma odasına girerek primlerin ikiye katlandığını söyledi.
Teknik heyet ve futbolcularını kutlayan Yunus İloğlu, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı - Spor