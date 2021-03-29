Talasgücü Belediyespor 4'de 4 yaptı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Alibeyköyspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında Alibeyköyspor'u 2-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıkları Antalya'da kampa girerek sürdüren Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'yi temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, dördüncü hazırlık maçını oynadı. Hazırlık maçında Alibeyköyspor ile karşılaşan Sarı-Lacivertli takım, karşılaşmayı 2-0 kazanmasını bildi. Alibeyköyspor karşısında Talasgücü Belediyespor'un gollerini Tugay Tiryaki ve Necati Önal attı. Antalya kampında oynadığı dört hazırlık maçını da kazanan Sarı-Lacivertliler 1 hazırlık maçı da oynayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı