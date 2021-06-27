Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de devrilen talaş yüklü tırın şoförü yaralandı.

Düzce'de devrilen talaş yüklü tırın şoförü yaralandı.

Aydın K. idaresindeki 81 AB 910 plakalı talaş yüklü tır, Anadolu Otoyolu Düzce gişeleri mevkisinde devrildi.

Kazada şoför Aydın K. araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yaralı şoför, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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