Talas'tda İdlib şehitleri için fidan dikimi Talas Belediyesi ve AK Parti Talas İlçe Gençlik Kolları tarafından Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan 36 asker adına 100 fidan dikildi.

Talas Belediyesi ve AK Parti Talas İlçe Gençlik Kolları tarafından Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan 36 asker adına 100 fidan dikildi. "Köklerimiz Bu Topraklarda" sloganıyla yapılan programda önce şehitler için yürüyüş düzenlendi sonra fidanlar toprakla buluşturuldu.



Program Talas girişinden Yamaç Paraşütü İniş Alanı'na kadar süren yürüyüşle başladı. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlar, bir yandan da İdlib'de şehit düşen askerlerin isimlerinin tek tek okunduğu sırada "Burada" diyerek cevap verdi.



Yürüyüşün ardından otobüslerle Ali Dağı 360 Yolu'na gidildi. Burada dev Türk Bayrağı açarak saygı duruşu, İstiklal Marşı ve şehitler için Fetih Suresi okunmasından sonra dualar edildi. Daha sonra İdlib şehitleri adına 100 fidan, genç yaşlı çoluk çocuk herkes tarafından dikildi.



Burada konuşan AK Parti Talas İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kürşat Yıldırım, "Milli ve manevi hissiyatımızın yüksek olduğu bugünlerde biz de böyle bir etkinlik düşündük. Bize destek veren Mustafa Yalçın Başkanımız ve Kerem Ekici Başkanımız ile katılan herkese teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.



AK Parti Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici de, İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerini yaşatmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Onlar adına ağaç dikiyoruz. 36 şehidimize 36'dan fazla ağaç dikiyoruz. Emeği geçen Mustafa Yalçın Başkanımıza ve gençlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



"İDLİB'DEKİ ASKERLERİMİZE SELAM OLSUN"



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Ali Dağı'nın ağaçlandırma çalışmalarının en anlamlı gününü yaşadıklarını dile getirerek, "İdlib'deki bütün şehitlerimiz adına ağaç dikiyoruz. Her 15 günde bir 100 ağacı dikerek memleketimize faydalı insanlarımıza ithaf ediyoruz. Bugün de İlçe Gençlik Kollarımız, meclis üyelerimiz ve vatandaşlarımızın katılımıyla yapılan bu çalışma bizleri manevi olarak rahat ettirecek. İdlib'deki askerlerimize buradan selam olsun. Herkesin eline sağlık." şeklinde konuştu.



Törenine katılan 73 yaşındaki bir teyze de şair Arif Nihat Asya'nın Bayrak Şiiri'ni okuyarak şehitler için fidan dikti. Vatandaşlar da fidan dikimine katılmalarından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek programı düzenleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA