Talas'tan Vergi Yapılandırması için gelenlere hijyen paketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Talas'tan Vergi Yapılandırması için gelenlere hijyen paketi

30.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:57
Talas'tan Vergi Yapılandırması için gelenlere hijyen paketi

Talas Belediyesi tarafından emlak ve çevre temizlik vergisi başta olmak üzere çeşitli konularda vergi ödemeleri için belediyenin emlak servisine gelen vatandaşlara toplam 4 bin adet dezenfektan ve maske hediye edildi.

Talas Belediyesi tarafından emlak ve çevre temizlik vergisi başta olmak üzere çeşitli konularda vergi ödemeleri için belediyenin emlak servisine gelen vatandaşlara toplam 4 bin adet dezenfektan ve maske hediye edildi.

Vergi yapılandırmasıyla birlikte ödeme noktalarında oluşan yoğunluk nedeniyle Talas Belediyesi de önlemlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda vergi ödemeleri için emlak servisine gelen vatandaşlara sprey dezenfektan ve 3 adet maskeden oluşan hijyen paketi verildi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Uygulama karşısında memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar pandeminin başladığı ilk günden beri Talas Belediyesi'nin desteğini her zaman hissettiklerini ifade etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın salgın sürecinde daima yanlarında olduğunun altını çizen vatandaşlar Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Talas'tan Vergi Yapılandırması için gelenlere hijyen paketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Hande Erçel Gülben Ergen Eser Yenenler
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Talas'tan Vergi Yapılandırması için gelenlere hijyen paketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:34:47. #1.14#
title