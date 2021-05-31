Talas'tan sinekle mücadelede bir ilk: sinek tespit ve kontrol noktası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas'tan sinekle mücadelede bir ilk: sinek tespit ve kontrol noktası

Talas'tan sinekle mücadelede bir ilk: sinek tespit ve kontrol noktası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi, hizmete geçirdiği yeni uygulama ile Kayseri'de bir ilki gerçekleştirerek önce bölgede bulunan sinek türlerini tespit ediyor daha sonra etkin mücadele gerçekleştiriyor.

Talas Belediyesi, hizmete geçirdiği yeni uygulama ile Kayseri'de bir ilki gerçekleştirerek önce bölgede bulunan sinek türlerini tespit ediyor daha sonra etkin mücadele gerçekleştiriyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sinek türleri ve sayısı da artış gösteriyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Talas Belediyesi de Kayseri'de bir ilk olan uygulamayı hizmete koydu.

İlk olarak Muhsin Yazıcıoğlu Parkına konulan ve sineklerle mücadeleye etkin katkı sağlayacak sinek tespit ve kontrol noktası, üzerinde yer alan ışıklı yapısı ve içerisinde bulunan özel sinek çekici gazların salınımı ile sinekleri içine gelmesini sağlayarak hapsediyor. Böylece, bölgede hakim olan sinek türleri hakkında numune alınarak etkin ilaçlama çalışması oluşturuluyor. Ayrıca sistem sayesinde bölgedeki sinek popülasyonunda yaşanan artış ve azalışlar ile çeşitleri konusunda bilgi sahibi olunuyor. Buna bağlı olarak ilaç çeşidi, ilaç dozu ve sıklığını ayarlanıyor. - KAYSERİ

Talas'tan sinekle mücadelede bir ilk: sinek tespit ve kontrol noktası
Talas'tan sinekle mücadelede bir ilk: sinek tespit ve kontrol noktası
Talas'tan sinekle mücadelede bir ilk: sinek tespit ve kontrol noktası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burak Sergen Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Talas'tan sinekle mücadelede bir ilk: sinek tespit ve kontrol noktası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 12:37:42. #1.16#

title