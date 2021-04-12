Talas'tan kartpostallık manzaralar
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Talas'tan kartpostallık manzaralar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Talas'tan kartpostallık manzaralar

Sürpriz Nisan karı, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile bilinen Talas'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Sürpriz Nisan karı, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile bilinen Talas'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kayseri'de 41 yıl sonra Nisan ayında yağan kar, birçok yerde olduğu gibi Talas'ta da hem şaşkınlıkla hem de heyecanla karşılandı.

Talas Belediyesi ekipleri, başta kırsal mahalleler olmak üzere ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını yerine getirirken, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle bilinen Talas'ta 'kar ve beyaz' örgülü görüntüler hakim oldu.

Ali Saip Paşa Sokağı, Yaman Dede Camii, Han Camii, Gölbaşı Meydanı gibi tarihi dokuya sahip mekanların kar altındaki görüntüsünün yanı sıra Ali Dağı 360 Sosyal Tesisi ile şehir içindeki park ve bahçelerden ve kırsal yerleşim yerlerinden oldukça güzel manzaralar ortaya çıktı. - KAYSERİ

Talas'tan kartpostallık manzaralar
Talas'tan kartpostallık manzaralar
Talas'tan kartpostallık manzaralar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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