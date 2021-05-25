Talas'tan gençlere en güzel 19 Mayıs armağanı
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Talas'tan gençlere en güzel 19 Mayıs armağanı

Talas'tan gençlere en güzel 19 Mayıs armağanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete sunulan Altıntepe Semt Kütüphanesi gençlerden tam not aldı.

Talas Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete sunulan Altıntepe Semt Kütüphanesi gençlerden tam not aldı.

Kütüphane hakkında görüşlerini dile getiren gençler, yapılan hizmetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Çok yerinde bir hizmet olduğunu ifade eden gençler, "19 Mayıs gibi anlamlı bir günde en anlamlı hediyeyi bizlere veren Başkan Yalçın'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kütüphanenin çok güzel olduğunu belirten bir öğrenci, daha önce yine Başkan Yalçın tarafından hayata geçirilen 7/24 kütüphaneye gittiğini orayı da beğendiği ama şimdi buraya gelmeye başladığını ifade etti. Yeni kütüphanenin de oldukça ferah bir ortama sahip olduğunu ifade eden liseli genç, ders çalışmak için ideal bir yer olduğuna vurgu yaptı.

Bir diğer liseli öğrenci ise, diğer kütüphanelere göre daha ferah bir ortama sahip olduğunu söyleyerek, salgın döneminde böyle bir mekanın açılmasına sevindiğini ifade etti.

"Kütüphanemiz gerçekten çok güzeli her şey bizim için hazırlanmış" diyen bir öğrenci de aradığı her kitaba ulaşabildiğinin altını çizerek görevlilerin de oldukça ilgili olduğunu söyledi.

Talas Kiçiköy Mahallesinde bulunan Altıntepe Camii müştemilatında oluşturulan Altıntepe Semt Kütüphanesi yoğun ilgi görüyor. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik tasarlanan kütüphane, 300 metrekare alana sahip ve büyük çoğunluğu orta okul ve lise öğrencilerine yönelik olmak üzere 4 bin civarında kitap bulunuyor.

Altıntepe Semt Kütüphanesi'nden yararlanmak isteyen öğrenciler, hafta içi her gün 8.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edebilir. - KAYSERİ

Talas'tan gençlere en güzel 19 Mayıs armağanı
Talas'tan gençlere en güzel 19 Mayıs armağanı
Talas'tan gençlere en güzel 19 Mayıs armağanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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