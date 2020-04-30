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Talas'tan çiftçiye tohum desteği

Talas Belediyesi, ilçe genelindeki boş arazilerin tarıma kazandırılması ve çiftçilerin alternatif ürün ekimine yönlendirilmesi amacıyla tohum desteği sağladı.

Talas'tan çiftçiye tohum desteği
30.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:38

Talas Belediyesi, ilçe genelindeki boş arazilerin tarıma kazandırılması ve çiftçilerin alternatif ürün ekimine yönlendirilmesi amacıyla tohum desteği sağladı. Bu kapsamda Talaslı çiftçilere, toplam 9 ton kuru baklagil tohumu teslim edildi ve ardından ilk ekim yapıldı.

Tohumların anıza direkt ekim makinesi ile toprakla buluşturulması amacıyla Başakpınar'da düzenlenen ve yağmur altında gerçekleşen programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sürekli olarak hayatın çiftçilikten ve hayvancılıktan geçtiğine vurgu yaptıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi korona virüs sıkıntısı tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Ancak biz 1 yıldan beri hayatın çiftçilikten ve hayvancılıktan geçtiğini, insan yaşamının en önemli bölümünün çiftçilik olduğunu söyledik ve bu doğrultuda hamleler yaptık. Öncelikle bir koyun banyoluğu yaptırıp hizmete sunduk. Arkasından tarlalardan taş toplama makinesi, daha sonra kompost üretme makinesi, kompost serme makinesi ve buna benzer çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak tarım makineleriyle destek olduk. Tarımsal makine parkını genişleterek çiftçimizin hizmetine sunduk" dedi.

Son dönemde alternatif ürün ekiminin öne çıktığının altını çizen Başkan Yalçın, sözlerine şöyle tamamladı:

"Korona virüsten dolayı toprakların artık daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu süreçte kabak çekirdeğinden çok kuru baklagiller ekiminin önemi ortaya çıkmış oldu. Onun için de çiftçilerimizle bir toplantı yaptık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın "Ekilmedik bir karış toprak kalmasın" düsturundan hareketle tohum desteği sağlayacağımızı ifade ettik. Çiftçilerimiz de olaya hemen dahil oldular ve şimdi bugün burada nohut fasulye ve mercimekten oluşan 9 tonluk tohumu çiftçilerimize teslim edip anıza direkt ekim makinesiyle ekimini yapıyoruz. Allah bereket versin."

Talas İlçe Tarım Müdürü Murat Ürker de konuşmasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın tarıma çok büyük katkılar sağladığına dikkat çekerek, "Geçtiğimiz hafta kırsal mahalle muhtarlarımız ve çiftçilerimizle yaptığımız toplantıda alternatif ürün ekimi üzerinde durmuştuk. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın da bu toplantıda çiftçilerimize tohum desteği sağlayacaklarını ifade etmişti. 1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde tohumlar temin edildi ve bugün toprakla buluşuyor. Ben bu vesile ile başkanımız Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Talas Belediyesi'nin her zaman tarımın ve çiftçinin yanında olduğunu ifade eden kırsal mahalle muhtarları ve çiftçiler de, "Mustafa Yalçın başkan kadar çiftçimize destek olan, sürekli çiftçinin yanında bulunan bir başkan görmedik. Tarımın gelişmesi, çiftçimizin daha iyi ürün alması için gayret gösteriyor. Şimdi de tohum dağıtarak yine tarıma bakış açısını ortaya koydu" diye konuştu.

Başkan Yalçın daha sonra Alaybeyli'ye geçerek burada da tohumların teslim programına katıldı. Programda daha sonra anıza direkt ekim makinesi ile nohut ekimine başlandı. Talas Belediyesi tarafından tüm kırsal mahallelerdeki çiftçilere nohut, yeşil mercimek ve kuru fasulyeden oluşan toplam 9 ton tohum desteği sağlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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