Talas'ta zabıta denetimleri sıklaştırıldı
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Talas'ta zabıta denetimleri sıklaştırıldı

Talas'ta zabıta denetimleri sıklaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte denetimlerini sıklaştırdı.

Talas Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların Ramazan boyunca sağlıklı gıda tüketmesi için ilçedeki fırın ve marketler sık sık denetleniyor.

Fırın ve unlu mamul üretimi yapılan yerlerde, temizlik ve hijyenik ortam kontrolüyle birlikte Ramazan pidesi ve diğer ürünlerin gramajları denetleniyor. Fırınların yanı sıra marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde meyve ve sezenin yanı sıra diğer gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, fiyatları ve gramajları da inceleniyor. Ayrıca hem çalışanlarda hem de vatandaşlarda maske ve mesafe denetimi yapılıyor. Denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşların huzurlu bir Ramazan geçirmesi için belediye olarak mesai kavramı olmaksızın çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

"Pandemi günlerinde halkımızın sağlığı için daha özenli çalışıyoruz" diyen Başkan Yalçın, "Başta fırın ve marketlerimiz olmak üzere ilçemizde özellikle gıda satışı yapılan tüm işletmelerimizi sürekli denetleyerek halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için çaba sarf ediyoruz. Tüm hemşerilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Talas'ta zabıta denetimleri sıklaştırıldı
Talas'ta zabıta denetimleri sıklaştırıldı
Talas'ta zabıta denetimleri sıklaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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