01.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:09

Talas'ta yüz ağartan projeler törenle hizmete açıldı

KAYSERİ'de Talas Belediyesi tarafından 'Yüz Ağartan' projeler kapsamında 'Hayır Çarşısı', 'Talas Sanat Galerisi' ve 'Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi' açılışı törenle yapıldı.

Tablakaya mahalle meydanında yapılan açılış törenine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve davetliler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, " Hayır Çarşısı'nda hayırseverlerimiz bizleri durdurmadılar. Ellerindeki ve yeni aldıkları ayakkabı, elbise, çanta ve kırtasiye malzemelerini bizlere getirdiler. Bizde bunları ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak üzere bir sisteme koymaya çalıştık. İhtiyacı olan aileler buraya geldiklerinde kendisine bir kredi verilecek. Geldiğinde kartını gösterecek ve istediği malzemesini alacak. Burada para geçmeyecek. Bu güzel hayır çarşımıza destek veren hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Gaziler ve şehit yakınları için de bir birim kurduk. İlçemizde 40 şehit yakınımız var. 20 aile gazilerimiz var. Onlara burada yardımcı olacağız. Engelli araçlarımız var. Onların araçları tamir sorunu olmuştu. Engeli Araçları Bakım ve Onarım ünitesi aracımız ile engellilerimiz araçlarının tamirlerini sağlayacağız. Arızalandığında servis gibi gidip tamirini ve bakımını yapacağız" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerde sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise " Hayırseverlikte şampiyon bir iliz. İnşallah başka iller bizi geçer. Kimseyi de bu konuda kıskanmayız. Camilerin, okulların veya sosyal tesislerin üzerinde bir isim görüyorsanız bu Kayseri'nin cömertliğindendir. Biz bu yapılanlarla övünmeliyiz. Ekonomik durgunluğun olduğu bir dönemde hastaneler yapıyoruz. Ben belediye başkanlarımızı bu tür projeleri destekledikleri için tebrik ediyorum. Bu tür hizmetler verildikçe belediyelerin de bereketi artacaktır." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Hayır Çarşısının kurulmasına katkı sunan hayırseverlere plaket verildi. İlçede yardıma muhtaç ailelere alışveriş hizmeti sunan Hayır Çarşısı okunan duaların ardından hizmete açıldı.

Talas Kiçiköy mahallesinde de davetlilerin katılımı ile Sanat Galerisi törenle hizmete açıldı. Bölgenin önemli bir kültür projesi olan Talas Sanat Galerisinde 'Köklerin Rengi' sergisi sanatseverlerin ziyaretine sunuldu. Sergiyi AK Parti Yerel Yönetimlerde sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki protokol üyeleri ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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