Talas Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 5 milyon lira destek sağlayacak

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesi, ilçede yaşayan emekli ve ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 5 milyon lira yardım yapacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı açıklamada, belediye meclisinde alınan karar gereği, ilçede ikamet eden emekliler ile ihtiyaç sahibi ailelere ocak, şubat ve mart aylarında 250'şer lira yardım yapılacağını belirtti.

Hükümetin kişi başı aylık 1400 liranın altında geliri olanları ihtiyaç sahibi saydığını hatırlatan Yalçın, " Ocak, şubat ve mart aylarında ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı yapalım diye karar aldık. Bu duruma uygun, bize ve vakfa kayıtlı yaklaşık 4 bin ailenin olduğunu tespit ettik. Muhtarlarımızla yaptığımız görüşmelerde de 2 bin 600 civarında emeklinin bu kategoriye girdiğini öngördük. Buradan hareketle toplam 6 bin 600 civarında başvuru olmasını bekliyoruz. Bu da ortalama 5 milyon lirayı bulacak, buna uygun bütçeyi hazırladık." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yardımların nasıl yararlanılacağına dair bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma vakıfları, devletin bütün birimleriyle ortak veri tabanı olarak çok donanımlı bir konuma sahip. Buraya isim, soy isim ve kimlik numarası girilince kimin ihtiyaç sahibi olduğu belli oluyor. Biz de Talas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belediyemiz arasında bir protokol yaptık. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi konusunda birlikte çalışacağız. Sonra da Vakıfbank'tan aldığımız kartlara ocak, şubat ve mart ayları boyunca 250'şer lira yükleyeceğiz. Dileyen elektrik, su veya doğal gaz faturasını ödeyebilir, dileyen de alışveriş yapabilir."