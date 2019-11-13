Talas'ta üstyapı çalışmaları
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Talas'ta üstyapı çalışmaları

Kayseri'nin merkez Talas Belediyesince Örencik, Cebir ve Yazyurdu mahallelerinin kesiştiği kavşaktaki yol çalışmaları tamamlandı.

13.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:02
Talas'ta üstyapı çalışmaları

'nin merkez Belediyesince , Cebir ve Yazyurdu mahallelerinin kesiştiği kavşaktaki yol çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Örencik, Cebir ve Yazyurdu mahallelerinin kesiştiği kavşakta asfalt serimi tamamlandı.


Üstyapı çalışmalarının yapılmasının ardından 3 mahalle yolunun kesiştiği kavşağa Fen İşleri Müdürlüğü personeli tarafından 15 bin ton dolgu yapılarak 650 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

Kaynak: AA
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