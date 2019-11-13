Talas'ta üstyapı çalışmaları

13.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:02

Kayseri'nin merkez Talas Belediyesince Örencik, Cebir ve Yazyurdu mahallelerinin kesiştiği kavşaktaki yol çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Örencik, Cebir ve Yazyurdu mahallelerinin kesiştiği kavşakta asfalt serimi tamamlandı.



Üstyapı çalışmalarının yapılmasının ardından 3 mahalle yolunun kesiştiği kavşağa Fen İşleri Müdürlüğü personeli tarafından 15 bin ton dolgu yapılarak 650 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

Kaynak: AA