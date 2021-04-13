Talas Belediyesi ulaşımı değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas Belediyesi ulaşımı değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Talas Belediyesi ulaşımı değerlendirdi

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından ulaştım değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından ulaştım değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu katıldı.

Toplantıda, Özsoy ve Gündoğdu, Talas'ta ulaşım çalışmaları, hatlar, güzergahların değerlendirilmesi ve aktarma gibi konularda bilgi verdi.

Gündoğdu, toplantıda yaptığı konuşmada, Talas'tan şehrin başka bir bölgesine tek biletle gidilebildiğini belirtti.

Büyükşehirlerde raylı sistemin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Gündoğdu, şunları kaydetti:

"5 yıllık hazırlıktan sonra kent içinde ücretsiz aktarma yapar hale geldik. Bunun için de raylı sistemin halk otobüsleriyle çalışma sistemini değiştirdik. 7 bölgede aktarma yapıyoruz. Bunu da raylı sistemi daha etkin kullanabilmek için yapıyoruz çünkü bu zamana kadar Kayseri'de raylı sisteme 300 milyon avro yatırım yapılmış. Anayurt hattına da belediyemiz 300 milyon avro yatırım yapıyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bölgesine de yapılacak hatta bakanlık 400 milyon avronun üzerinde yatırım yapıyor. Toplamda 800 milyon liralık yatırımla otobüsleri artık eskisi gibi çalıştırmak işin tekniğine aykırı bir durum olur."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Talas'ta ulaşımın daha rahat ve konforlu sağlanabilmesini toplantıda değerlendirdiklerini belirtti.

Talas Belediyesi ulaşımı değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Cansu Dere Hande Erçel
Spor Diego Cenk Tosun Caner Erkin Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Talas Belediyesi ulaşımı değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:47:57. #1.16#
title