Talas Belediyesi ulaşımı değerlendirdi

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından ulaştım değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından ulaştım değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu katıldı.

Toplantıda, Özsoy ve Gündoğdu, Talas'ta ulaşım çalışmaları, hatlar, güzergahların değerlendirilmesi ve aktarma gibi konularda bilgi verdi.

Gündoğdu, toplantıda yaptığı konuşmada, Talas'tan şehrin başka bir bölgesine tek biletle gidilebildiğini belirtti.

Büyükşehirlerde raylı sistemin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Gündoğdu, şunları kaydetti:

"5 yıllık hazırlıktan sonra kent içinde ücretsiz aktarma yapar hale geldik. Bunun için de raylı sistemin halk otobüsleriyle çalışma sistemini değiştirdik. 7 bölgede aktarma yapıyoruz. Bunu da raylı sistemi daha etkin kullanabilmek için yapıyoruz çünkü bu zamana kadar Kayseri'de raylı sisteme 300 milyon avro yatırım yapılmış. Anayurt hattına da belediyemiz 300 milyon avro yatırım yapıyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bölgesine de yapılacak hatta bakanlık 400 milyon avronun üzerinde yatırım yapıyor. Toplamda 800 milyon liralık yatırımla otobüsleri artık eskisi gibi çalıştırmak işin tekniğine aykırı bir durum olur."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Talas'ta ulaşımın daha rahat ve konforlu sağlanabilmesini toplantıda değerlendirdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün