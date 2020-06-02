Talas'ta ticari hayat hız kazanıyor Kayseri'nin Talas ilçesinde son bir haftada 6 yeni iş yeri ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde son bir haftada 6 yeni iş yeri ruhsat alarak ticaret hayatına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınının yavaşlattığı hayatın yeniden normale dönmeye başladığı ilçede, ticari hayat da hız kazanmaya devam ediyor.

Son bir haftada aralarında market, şarküteri ve fotoğrafçının yer aldığı 6 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

Açılan yeni iş yeriyle birlikte koronavirüs sürecinde Talas'ta faaliyete geçen iş yeri sayısı 124'e yükseldi.

Kaynak: AA