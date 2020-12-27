Talas'ta sokak hayvanlarını özel ekip besliyor

Talas Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için özel ekip kurdu. 2 gün boyunca görev yapan ekip, toplam 35 besleme noktasında kedi ve köpeklere günlük 100 kilo yiyecek bıraktı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe sınırlarında yaşayan her canlıya için hizmet için görev başında olduklarını ifade ederek, "Koronavirüs salgını sürecinde bir yandan insan sağlığını korumak adına temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaparken bir yandan da can dostlarımızı düşünüyoruz. Özellikle sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için özel bir ekip kurduk. Bu ekip hafta sonu boyunca 35 besleme noktasına düzenli olarak yiyecek bıraktı. Böylece sevimli dostlarımız da aç kalmaktan kurtulmuş oldu" dedi.

GÜNLÜK 100 KİLO YİYECEK BIRAKILIYOR

Lokanta, pastane kafeterya vb. gibi yerlerin kapalı olduğu bu süreçte besleme nokta sayısını iki katına çıkartan Talas Belediyesi, ilçe genelinde Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, 75. Yıl Parkı ve Yaşam Parkı gibi büyük parkların yanı sıra Anayurt, Mevlana, Han, Harman, Yukarı Mahalle, Yenidoğan, Bahçelievler, Zincidere ve Endürlük Mahalleleri ile Ali Dağı çevresi, Çay Bağları çevresi ve Derevenk Bölgesi gibi yerlerde toplam 35 besleme noktasına günlük olarak mama, ekmek, yemek ve sudan oluşan 100 kilo yiyecek bırakıyor.

KUŞLAR DA UNUTULMADI

Öte yandan yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için de yem bırakılıyor. Kuşların yoğun yaşadığı bölgelerde ve parklarda oluşturulan besleme noktalarında kuşlar için yem ve su tedarik ediliyor.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayvanlara yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Erciyes Üniversitesi tarafından 'Yılın Hayvanseveri' seçilen ve 'Hayvansever Beratı' verilen Başkan Yalçın, Talas Pati Evi, Pati Yolu, eski otomobil lastiklerinden kedi yuvası yapımı gibi Kayseri'de ilk olan faaliyetlere imza atmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı