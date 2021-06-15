Talas'ta refüj ve kavşaklarda çarpıcı değişim
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Talas'ta refüj ve kavşaklarda çarpıcı değişim

Talas'ta refüj ve kavşaklarda çarpıcı değişim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi park-bahçe, kaldırım, refüj ve kavşaklarda uyguladığı yeşil alan çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştiriyor.

Talas Belediyesi park-bahçe, kaldırım, refüj ve kavşaklarda uyguladığı yeşil alan çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştiriyor.

Papatya, Heves, Karasu ve Taslak Caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok cadde ve sokağında yapılan yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmasıyla ortaya çıkan çarpıcı değişim büyük dikkat çekiyor. Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; "Her bulduğumuz uygun boş alana park yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca kaldırımları, refüjleri ve kavşakları yeşillendiriyoruz. Kavşak ve refüj olmayan bazı bölgelerimizde de önce kavşak ve refüj çalışması yapıp ardından çiçeklerle ağaçlarla yeşil doku oluşturuyoruz. Yolların asfaltını yenileyip yol çizgilerini çekiyoruz. Böylece hem trafik akışı güvenli hale geliyor hem de yeşil alan miktarını artırarak ilçemize görsel zenginlik katmış oluyoruz" dedi. - KAYSERİ

Talas'ta refüj ve kavşaklarda çarpıcı değişim
Talas'ta refüj ve kavşaklarda çarpıcı değişim
Talas'ta refüj ve kavşaklarda çarpıcı değişim
Talas'ta refüj ve kavşaklarda çarpıcı değişim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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