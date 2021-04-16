Talas'ta ramazan otobüsü yollarda
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Talas'ta ramazan otobüsü yollarda

Talas'ta ramazan otobüsü yollarda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Ramazan Otobüsü bu yıl da Talaslılarla buluşuyor.

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Ramazan Otobüsü bu yıl da Talaslılarla buluşuyor. Birbirinden güzel ilahi ve ezgilerin seslendirildiği etkinlikte semazen ve çeşitli gösterilerle vatandaşlara farklı bir Ramazan yaşatılıyor.

Her yıl Ramazan ayında kurulan ve iftar sonralarının vazgeçilmez uğrak noktası olan Ramazan Sokağı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sekteye uğrasa da Talas Belediyesi, bu geleneği özel olarak donatılan 'Ramazan Otobüsü' ile sürdürüyor. Her akşam ayrı bir mahallede olan Ramazan Otobüsü ilçe sakinlerinin keyifli anlar yaşamasına vesile oluyor. Sanatçı Muzaffer Elitaş'ın seslendirdiği eserlerin yanı sıra Semazen ve Hacivat-Karagöz gösterileriyle Talas'ın cadde ve sokaklarını gezen otobüsün bu yıl ilk adresi Yenidoğan Mahallesi oldu. Pandemi dolayısıyla iftar buluşmalarının yapılamadığı bu günlerde vatandaşlara evlerinde keyifli dakikalar yaşatan otobüs, özellikle çocukların heyecanla beklediği etkinlik haline geldi.

İlahi ve ezgilerin yanı sıra sema gösterileriyle iftar sonralarının vazgeçilmezi olan Ramazan Otobüsü, büyük-küçük herkesin ilgi odağı oldu. Otobüsün geldiğini gören vatandaşlar cam ve balkonlara çıkarak bu renkli programa alkışlarla ortak oluyor. Her gün iftardan sonra başlayan etkinlikler, Ramazan ayı boyunca devam edecek. - KAYSERİ

Talas'ta ramazan otobüsü yollarda
Talas'ta ramazan otobüsü yollarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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