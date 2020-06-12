Talas'ta okullar sınavlara hazır
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Talas'ta okullar sınavlara hazır

Önümüzdeki hafta sonu başlayacak sınav maratonu öncesi Talas'ta sınava girilecek okullar, Talas Belediyesi tarafından hazır hale getirildi.

Talas'ta okullar sınavlara hazır
12.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:24

Önümüzdeki hafta sonu başlayacak sınav maratonu öncesi Talas'ta sınava girilecek okullar, Talas Belediyesi tarafından hazır hale getirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Talas'ta da 14 Haziran'da MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 20 Haziran'da Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve 27-28 Haziran'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak. Talas Belediyesi, bu sınavlara ev sahipliği yapacak okullarda temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yaparak öğrencilerin en sağlıklı şartlarda sınava girmesine imkan hazırladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalara ilave olarak sınavlar öncesinde okul bahçeleri, koridorlar, sınıflar ve tuvaletlerde önce temizlik, sonra da hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

BAŞKAN YALÇIN'DAN BAŞARI DİLEKLERİ

Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da bir mesaj yayınlayarak sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Yalçın, sınavların temiz, hijyenik ve sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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