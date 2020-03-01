Talas'ta okullar periyodik olarak temizleniyor

01.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:32

Talas Belediyesi, ilçede bulunan okullarda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrencilerin en sıhhi şartlarda eğitim almaları için gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Eğitim bizim öncelikli konumuz. Bir yandan ilçemize yeni okullar kazandırmaya gayret ederken bir yandan da mevcut okullarımızın fiziki şartlarını en üst seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra okullarda ders gören yavrularımızın en sıhhi şartlarda eğitim almaları için de temizlik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyoruz. İlçe genelinde 70 okulumuz bulunuyor ve buralarda periyodik olarak temizlik yapıyoruz" dedi.



İlk, orta ve lise seviyesindeki okulların yanı sıra kreş ve anaokullarının da temizliklerine özenle yapıldığı çalışmada, her türlü hijyen koşullarına dikkat ediliyor.



Lavabo ve tuvaletler başta olmak üzere kapı kollarından anahtar prizlere kadar tüm ortak kullanım alanlarının özenle temizlendiği uygulama kapsamında haftalık 20 okul temizleniyor.



Kış mevsimi itibariyle okul içerisinde daha çok vakit geçiren öğrencilerin virüslere ve bakterilere karşı korunmasının amaçlandığı çalışmada ayrıca kimyasal içermeyen özel maddelerle dezenfekte işlemi uygulanarak kalıcı hijyen de sağlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA