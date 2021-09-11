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Talas'ta okul servisleri dezenfekte ediliyor

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Talas'ta okul servisleri dezenfekte ediliyor

Talas Belediyesi, okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte temizlik ve hijyen çalışmalarını genişletti.

Talas Belediyesi, okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte temizlik ve hijyen çalışmalarını genişletti. Pandemi ile birlikte okul içleri ve çevresinde başlattığı temizlik faaliyetlerine şimdi de okul servislerinin hijyeni ve dezenfeksiyonu eklendi.

Talas Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla ilçe genelince hizmet veren bütün öğrenci servislerinin dezenfeksiyonu gerçekleştiriliyor. Rutin aralıklarla yapılan uygulamayla araçların içerisinde öğrencilerin dokunması muhtemel alanlar özenle dezenfekte ediliyor. 2 ekip ve 11 personel tarafından özel dezenfektanlarla yapılan temizliğin ardından ULV yöntemi ile dezenfeksiyon işlemi tamamlanarak öğrencilerin virüsten korunması için uygun ortam oluşturuluyor. Temizlik işlemlerinin ardından servis şoförlerine içerisinde dezenfektan ve maske setinin bulunduğu hijyen çantası hediye ediliyor. Konuyla ilgili konuşan ve memnuniyetini dile getiren Talas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cüneyt Koçakel, Talas Belediyesi'nin yürüttüğü hijyen çalışmalarının yerinde bir hizmet olduğunu ifade etti. Pandemi sürecinde belediyenin bu tür çalışmaları rutin olarak devam ettirdiğini hatırlatan Koçakel, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Başlatılan dezenfeksiyon çalışmalarından ve hijyen paketinden dolayı memnun olduklarını ifade eden servis şoförleri de Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Talas'ta okul servisleri dezenfekte ediliyor

Talas'ta okul servisleri dezenfekte ediliyor

Talas'ta okul servisleri dezenfekte ediliyor

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Haber: Talas'ta okul servisleri dezenfekte ediliyor - Haberler
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