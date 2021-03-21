Talas'ta Nevruz bir başka güzel
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Talas'ta Nevruz bir başka güzel

21.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:45
Talas'ta Nevruz bir başka güzel

Talas'ta Nevruz bir başka kutlandı.

Talas'ta Nevruz bir başka kutlandı. Talas Belediyesi tarafından Nevruz etkinlikleri kapsamında üstü açık gezi otobüsüyle mehter eşliğinde ilçe genelinde kutlama yapıldı.

Baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı Talas'ta pandemi tedbirleri kapsamında farklı bir şekilde kutlandı. Talas Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile birlikte gezi otobüsüyle ilçe genelinde kutlama gerçekleştirdi.

Talas genelinde cadde ve sokaklarda dolaşarak ilçe sakinlerine farklı bir Pazar ve Nevruz yaşatan mehteranlı kutlama ekibi, vatandaşları büyük beğenisi topladı. Herkesin ilgiyle izlediği Nevruz kutlamalarına genç-yaşlı herkes balkonlarından ve bahçelerinden alkışlarla eşlik etti. - KAYSERİ

Talas'ta Nevruz bir başka güzel
Talas'ta Nevruz bir başka güzel

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cenk Tosun Gökhan Gönül Özcan Bizati
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Talas'ta Nevruz bir başka güzel - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 16:46:48. #1.16#
title