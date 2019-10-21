Talas'ta Muhtarlar Günü kutlandı

21.10.2019 12:48

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın, Feyzioğlu Konağı'nda muhtarlarla buluştu. Yalçın, muhtarların demokrasinin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Muhtarlar Günü dolayısıyla mahallelerde yapılan ve yapılacak işlerle ilgili istişarede yaptıklarını anlatan Yalçın, "Hem bir araya gelelim hem de Muhtarlar Günü'nüzü kutlayalım diye düşündük. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kırsal mahallelerimizde başlattığımız 'Belediye Mahallemizde' projemiz ile bütün köylerimize hizmet çıkarması gerçekleştirdik. İnşallah baharın gelmesiyle de yine bu çalışmamızı devam ettireceğiz. Merkezdeki çalışmalarımız da hali hazırda sürüyor. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Sizlere de ailelerinizle birlikte nice mutlu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhtarlar da kendilerini unutmayan Yalçın'a teşekkür etti.

Yalçın, muhtarlara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA