Talas'ta mesai bayramlaşmayla başladı
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Talas'ta mesai bayramlaşmayla başladı

Talas'ta mesai bayramlaşmayla başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bayram sonrası ilk iş gününde belediyede görev yapan personelle bayramlaştı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bayram sonrası ilk iş gününde belediyede görev yapan personelle bayramlaştı.

İlk olarak Teknik Birimler Şantiyesine giden Başkan Yalçın, burada görev yapan çalışanlarla bir araya geldi. Bütün personelle tek tek bayramlaşan ve ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, Kurban Bayramı'nın yükünü burada görev yapan personelin çektiğine işaret ederek, "Öncelikle size canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bu bayramda da yine tam mesai çalıştınız. Bayram sizin sırtınızdan geçti. Allah emeklerinizi zayi etmesin, sağlığınızı sıhhatinizi daim etsin. Ailenizle birlikte nice güzel bayramlar göresiniz. Belediyecilik yaparken insanlar, hem dünyasını hem ahiretini kazanabilir. Çalışır maaşını alır ama buna gönlünü katarsa hizmet etmiş olur. Allah devlete zeval vermesin. Burada bulunan herkes devletin birer parçası. Bunun bilincinde olarak bu hassasiyetimizi kaybetmeden Talas halkına hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah." dedi.

Bayram boyunca vatandaşlardan çok olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Başkan Yalçın, "Talas'ta vatandaşların kurbanla alakalı memnuniyeti çok üst düzeyde oldu. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Hem genel temizlikte, hem kurban kesim ve satış yerlerinin temizliğinde, hem sağlık hizmetlerinde çok başarılı bir performans ortaya koydunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Burada bulunan tüm birimler uyum içerisinde çalıştınız ve Kurban Bayramı'nı başarıyla geçirdik. Bundan sonra da inşallah böyle devam edeceğiz. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun" şeklinde konuştu. Başkan Yalçın daha sonra belediye hizmet binasına geçerek buradaki çalışanlarla da bayramlaştı.

Tek tek bütün odaları gezerek çalışanlara hem kolaylıklar dileyen hem de bayramlarını tebrik eden Başkan Yalçın, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşma temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Talas'ta mesai bayramlaşmayla başladı
Talas'ta mesai bayramlaşmayla başladı
Talas'ta mesai bayramlaşmayla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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