Talas'ta maskotlu bando takımı hafta sonuna damga vurdu
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Talas'ta maskotlu bando takımı hafta sonuna damga vurdu

14.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:39
Talas'ta maskotlu bando takımı hafta sonuna damga vurdu

Talas Belediyesi, pandemi günlerinde ilçe sakinlerine yönelik düzenlediği eğlence içerikli etkinliklerine devam ediyor.

Talas Belediyesi, pandemi günlerinde ilçe sakinlerine yönelik düzenlediği eğlence içerikli etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda oluşturulan 'Talas Belediyesi Maskot Bando Takımı' Talaslılara farklı bir hafta sonu yaşattı.

İçerisinde korona virüs maskotundan çizgi film karakterlerine kadar pek çok eğlenceli maskotun yer aldığı bando takımı, yasaksız geçen ikinci hafta sonu Talaslıların eğlenceli anlar yaşamasını sağladı.

Atatürk Bulvarından yürüyüşe başlayan bando ekibi, Bahçelievler ve Yenidoğan Mahallelerinde gösteri yaparak keyifli saatler yaşattı. Her hafta farklı bir bölgede etkinliklerini devam ettirecek olan maskot bando takımına büyük-küçük herkes alkışlarıyla eşlik etti.

Düzenlenen hafta sonu etkinliğine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle çocuklar için farklı bir atmosfer olduğunu ifade eden vatandaşlar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Özellikle pandemi döneminde kültürel etkinliklerine ayrı bir önem veren Talas Belediyesi Gezi Otobüsü, sosyal medyadan konser ve tiyatro gösterilerinin ardından şimdi de maskot bando takımıyla Talaslılara farklı ve eğlenceli anlat yaşatmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Talas'ta maskotlu bando takımı hafta sonuna damga vurdu
Talas'ta maskotlu bando takımı hafta sonuna damga vurdu
Talas'ta maskotlu bando takımı hafta sonuna damga vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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