Talas'ta maharetli eller, el emeği göz nuru ürünler - Haberler
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Talas'ta maharetli eller, el emeği göz nuru ürünler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Talas'ta maharetli eller, el emeği göz nuru ürünler

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Her ayın 1. ve 3. Pazar günü gerçekleşen organizasyon, 21 Kasım Pazar günü yine hem yeni tanışıklıklara hem de keyifli alışverişlere sahne olacak. Geçmişin izlerini taşıyan tarihi Harman Mahalle meydanında kurulan pazarın, her zaman olduğu gibi bu Pazar da vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Ev hanımlarının el emeği göz nuru olarak hazırladığı birbirinden kıymetli ürünler pazarda alıcılarını bekliyor. El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor. - KAYSERİ

Talas'ta maharetli eller, el emeği göz nuru ürünler

Talas'ta maharetli eller, el emeği göz nuru ürünler

Talas'ta maharetli eller, el emeği göz nuru ürünler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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