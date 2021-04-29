Talas'ta mahalle toplantıları çevirim için sürecek
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Talas'ta mahalle toplantıları çevirim için sürecek

Talas'ta mahalle toplantıları çevirim için sürecek
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tam kapanma döneminde de "Başkan Mahallemizde" adlı çevirim içi toplantılarda her hafta bir mahallenin sakinleriyle buluşmayı sürdürecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tam kapanma döneminde de "Başkan Mahallemizde" adlı çevirim içi toplantılarda her hafta bir mahallenin sakinleriyle buluşmayı sürdürecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her pazartesi saat 21.00'de gerçekleşecek çevirim için mahalle buluşmaları, 3 Mayıs'ta Mevlana Mahallesi'nde başlayacak.

Programa katılmak isteyenler www.talas.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yalçın, Mevlana Mahallesi ile başlayacak olan programların daha sonra diğer mahallelerle de devam edeceğini, mahallelerle ve ilçeyle ilgili projelere katkı vermek isteyenlerin buradan görüşlerini iletebileceklerini kaydetti.

Öte yandan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Yalçın, tam kapanmayla birlikte faaliyetlerine hız veren Talas Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti.

Vatandaşlar, Talas Vefa Sosyal Destek Grubu'na 0352 437 37 33 ve 0533 151 24 49 numaralı telefonlardan ulaşabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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