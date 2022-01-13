Talas'ta "Kuşaklararası Resim Sergisi" açılacak
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Kültür Sanat
Kayseri'nin Talas ilçesinde "Kuşaklararası Resim Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde "Kuşaklararası Resim Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Talas Belediyesinin 2022 yılı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde yarın açılacak sergide, ressamlar Hasan Gürpınar, Ayşe Gürpınar, Hüseyin Gürpınar ve Elif Hatice Toksarı'nın çalışmaları görücüye çıkacak.
Talas Belediyesi Kültür Merkezi 7/24 Kütüphane'de saat 14.00'te açılacak sergide 38 tablo, 3 seramik duvar panosu ve 6 seramik form sanatseverlerle buluşacak.
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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