Talas'ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi
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Talas'ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi

Talas'ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Talas Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Reşadiye Mahallesi'nde kurulan kurban satış yerleri için kura çekimi yapıldı.

Reşadiye Mahallesi eski stadyum alanına kurulan kurban satış yerlerinin tahsisi için Zabıta Müdürlüğünde yapılan kura çekimiyle toplam 72 kurban satış yeri sahiplerine teslim edildi. Kura çekimi sonrası düşüncelerini dile getiren besiciler, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek, kurban satış yerlerini çok iyi bulduklarını ve belediye tarafından her türlü imkanın hazırlanmış olduğunu dile getirdi.

Besiciler, sunulan imkanlardan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Talas'ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi
Talas'ta kurban satış yerleri kura ile belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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