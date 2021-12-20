Talas'ta kültür sanat etkinlikleri devam ediyor

Talas Belediyesi ev sahipliğinde Melihat Gülses ve Tanini Trio konseri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde 24 Aralık Cuma saat 19.30'daki konserler ücretsiz gerçekleştirilecek.

İlk olarak Türk Sanat Müziği sanatçısı Melihat Gülses, sevilen şarkıları seslendirecek.

Piyanist Burçin Büke, kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu ve neyzen Bilgin Canaz'dan oluşan Tanini Trio grubu da müzikseverlerle bir araya gelecek.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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