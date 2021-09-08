Talas'ta kış hazırlıkları devam ediyor
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Talas'ta kış hazırlıkları devam ediyor

Talas'ta kış hazırlıkları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi tarafından "Talas'ta Kış Hazırlıkları" etkinliği devam ediyor.

Talas Belediyesi tarafından "Talas'ta Kış Hazırlıkları" etkinliği devam ediyor. Kışlık yiyeceklerin hazırlanmasını içeren ve bu yıl 6 Eylül'de başlayan organizasyon, 12 Eylül Pazar günü sona erecek.

Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stadyum içerisinde oluşturulan alanda gerçekleştirilen organizasyonda ev hanımları salçadan turşuya, meyve suyundan konserveye, reçelden kuskusa kadar pek çok ürünü hazırlama imkanı buluyor. Hanımların çalışmalarına yakınları da eşlik ediyor.

VATANDAŞTAN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, belediye tarafından çok güzel bir hizmet sunulduğunu söyledi. Kışlık hazırlıkların yapılması için her türlü hizmetin ve imkanın bulunduğunu ifade eden vatandaşlar Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Özellikle salça hazırlamada gerekli tüm araç-gerecin sağlandığını belirten vatandaşlar, tuzdan kazana, sabundan, domates çekme hizmetine kadar her imkanın ücretsiz verildiğini söyledi.

Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşen organizasyonla ilgili bilgi ve randevu almak isteyenler hafta içi 9.00-17.00 saatleri arasında 0541 421 2525 numaralı telefonu arayabilir. - KAYSERİ

Talas'ta kış hazırlıkları devam ediyor
Talas'ta kış hazırlıkları devam ediyor
Talas'ta kış hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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