Talas'ta kış hazırlıkları başlıyor
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Talas'ta kış hazırlıkları başlıyor

Talas'ta kış hazırlıkları başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi tarafından 'Talas'ta Kış Hazırlıkları' adı altında düzenlenen kışlık yiyeceklerin hazırlanmasını içeren organizasyon, bu yıl 06-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Talas Belediyesi tarafından 'Talas'ta Kış Hazırlıkları' adı altında düzenlenen kışlık yiyeceklerin hazırlanmasını içeren organizasyon, bu yıl 06-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stadyum içerisinde oluşturulan alanda gerçekleştirilecek organizasyonda ev hanımları salçadan turşuya, meyve suyundan konserveye, reçelden kuskusa kadar pek çok ürünü hazırlama imkanı bulacak. Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşecek olan organizasyonla ilgili bilgi ve randevu almak isteyenler hafta içi 9.00-17.00 saatleri arasında 0541 421 2525 numaralı telefonu arayabilecekler - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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