Talas'!ta kış çalışmaları yeniden başladı
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Talas'!ta kış çalışmaları yeniden başladı

12.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:13
Talas'!ta kış çalışmaları yeniden başladı

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, Mart ayında yağan ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte yeniden harekete geçti.

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, Mart ayında yağan ve özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte yeniden harekete geçti.

Havanın soğumasıyla beraber başlayan yoğun kar yağışı sonrası Talas Belediyesi de kış çalışmalarına yeniden hız verdi. 42 araç, 7 ekip ve 90 personel ile 2 vardiya halinde sürdürülen kar kürüme, temizleme ve tuzlama çalışmalarında greyder, kepçe, kar kürüme kamyonları, mini kaldırım kürüme kepçesi ve süpürme araçlarıyla hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Öte yandan kırsal mahalleler için oluşturulan kış çalışmaları ekipleri de ulaşımın sorunsuz bir şekilde devam etmesi ve anında müdahale amacıyla bölgenin tamamında teyakkuz halinde görev bekliyor. - KAYSERİ

Talas'!ta kış çalışmaları yeniden başladı
Talas'!ta kış çalışmaları yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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