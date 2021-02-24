Son dakika haberleri: KCETAŞ'ın 2021 Talas yatırımları ele alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: KCETAŞ'ın 2021 Talas yatırımları ele alındı

24.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:17
Son dakika haberleri: KCETAŞ'ın 2021 Talas yatırımları ele alındı

Son dakika haberleri: Talas'ta Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) tarafından 2021 yılında gerçekleştirilecek hizmet ve yatırımlar, düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı.

Talas'ta Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) tarafından 2021 yılında gerçekleştirilecek hizmet ve yatırımlar, düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KCETAŞ Dağıtım Varlıkları ve Şebeke İşletme Direktörü Şevki Özkan ile her iki kurumdan yetkililerin katılımıyla Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda bu yıl içerisinde yapılması planlanan yatırımlar ele alındı.

KCETAŞ'ın geçtiğimiz yıl gerek ilçe merkezinde gerekse de kırsal mahallelerde önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2021 yılında da hem aydınlatma hem de elektrik hattı konusunda birçok önemli yatırımın Talas'a kazandırılacağını ve bazı hatların yer altına alınarak görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağını ifade etti.

Kayseri'de bütün kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde hizmet ürettiklerine vurgu yapan Başkan Yalçın, yapılacak olan çalışmalardan dolayı KCETAŞ yetkililerine de ayrıca teşekkür etti. - KAYSERİ

Son dakika haberleri: KCETAŞ'ın 2021 Talas yatırımları ele alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Toygun Ateş Türkan Şoray Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: KCETAŞ'ın 2021 Talas yatırımları ele alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 12:20:29. #1.16#
title