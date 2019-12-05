Talas'ta karla mücadele ekipleri sahada

05.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:49

Talas Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirlerini arttırarak çalışmalarına başladı.



Talas Belediyesi karla mücadele ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ana arterler, caddeler ve ara sokaklarda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Talas'ın kırsal mahallelerinde çalışmalarına devam eden ekipler kapanan yollara süratle müdahale etmek için nöbet tutmaya devam ediyor.



Aylar öncesinden kış hazırlıklarını tamamlayan Talas Belediyesi, kışın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerini sahada hazır bulunduruyor. Bu kapsamda merkez ve kırsal mahallede 24 saat çalışmalarına devam eden ekipler cadde ve kaldırımların temizlik ve tuzlanma çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA