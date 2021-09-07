Talas'ta kararlar oy birliğiyle
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Talas'ta kararlar oy birliğiyle

Talas'ta kararlar oy birliğiyle
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Meclisi tarafından Eylül ayı toplantısında alınan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Talas Belediye Meclisi tarafından Eylül ayı toplantısında alınan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Toplantı Salonu'nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 11 gündem maddesi görüşüldü.

Meclis oturumunda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "2021 yılı Eylül ayı toplantısını açıyorum. Aldığımız kararların ilçemize ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Değerli meclis üyelerimize oy birliğiyle geçen gündem maddelerimiz için teşekkür ediyorum" dedi.

Çeşitli komisyon raporlarının görüşüldüğü toplantıda ayrıca Mevlana Mahallesi'nde Mehmet- Zeynep Akköse İlkokulu arkasında bulunan parka Gaziler Parkı ismi verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli'nin belediye ve hayırseverler işbirliğiyle yapımı devam eden 16 adet okul, sağlık ocağı ve ibadethane çalışmalarının anlatıldığı sunumun ardından sona erdi. - KAYSERİ

Talas'ta kararlar oy birliğiyle
Talas'ta kararlar oy birliğiyle

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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