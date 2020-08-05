Talas'ta kararlar oy birliği ile Talas Belediye Meclisi toplanarak gündemindeki maddeleri karara bağladı.

Talas Belediye Meclisi toplanarak gündemindeki maddeleri karara bağladı. Gündemde yer alan 18 maddenin tamamı oy birliği ile kabul edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantı öncesi söz alan meclis üyeleri, kurban satış ve kesim yerlerinde alınan tedbirler ve gerçekleştirilen başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın ve ekibini tebrik etti.

Malatya Pütürge'de meydana gelen depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Başkan Yalçın, daha sonra son 1 ayda yapılan belediye faaliyetleri hakkında özet bilgiler aktardı.

1 AYDA DOLU DOLU HİZMET VE YATIRIM

Kurban satış ve kesim yerlerinde kusursuz şekilde hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Yalçın, geride bıraktıkları ay içerisinde birçok konuda önemli hizmet ve yatırımlara imza attıklarını kaydetti.

Hayır Çarşısı ile bayram öncesi ihtiyaç sahiplerinin kıyafetlerini temin ettiklerini ifade eden Başkan Yalçın, pandemi döneminde kitap okuyan çocuklara verdikleri sözü yerine getirerek üstü açık otobüsle ilçe turu yaptırdıklarını aktardı.

Kırsala yönelik çalışmalara da değinen Başkan Yalçın, ekin biçen çiftçileri tarlada ziyaret ederek 'bereketli olsun' temennisinde bulunduklarını ifade etti ve Kuruköprü'de doğalgaz hattı döşeme, Cebir'de sosyal tesis yapım çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Başkan Yalçın'ın bilgi paylaşımının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Ağırlıklı olarak imar konuların yer aldığı meclis toplantısında 18 gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Başkan Yalçın da sağladıkları destekten dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.

Talas Belediye Meclisi, 6 Ağustos Perşembe günü saat 11.30'da yeniden toplanmak üzere dağıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA