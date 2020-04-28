Talas'ta kapanan iş yeri mağdurlarına destek Talas sınırlarında faaliyet gösteren ancak korona virüs salgınıyla birlikte faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan küçük işletmelerde çalışanlara yardım elini uzatan Talas Belediyesi, yaklaşık bin 500 kişiye iaşe paketi ve temizlik malzemesi ulaştırdı.

Talas sınırlarında faaliyet gösteren ancak korona virüs salgınıyla birlikte faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan küçük işletmelerde çalışanlara yardım elini uzatan Talas Belediyesi, yaklaşık bin 500 kişiye iaşe paketi ve temizlik malzemesi ulaştırdı.

Yapılan başvurulara olumlu cevap vererek ihtiyaç durumuna göre iaşe paketi, temizlik malzemesi veya ayni yardım sağlayan Talas Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar da sürecin bir an önce sona ermesini ve işlerine dönmek istediklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA