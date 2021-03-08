Talas'ta kadınların 40 yıl hatırı var

Talas Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde billboardlardan yaptığı kahve ikramı ile farklı ve renkli bir uygulamaya imza attı.

Talas Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde billboardlardan yaptığı kahve ikramı ile farklı ve renkli bir uygulamaya imza attı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin çeşitli noktalarında hazırlanan billboard ve totemlerle kadınların günlerini kutlarken, aynı zamanda hazırlanan birer içimlik paketlerle '40 yıl hatırımız olsun' mesajı paylaştı. Hazırlanan billboardlarda Başkan Yalçın'ın; "Gücüyle, duruşuyla, herkese yetecek sevgi ve şefkatiyle kadınlar, geleceğimizin mimarıdır." mesajıyla birlikte, "Günün kahvesi bizden, keyfini yaşamak ve paylaşmak sizden. 'En güzel kahveyi ben yaparım' diyenler ve kahveyi keyifle içenler, bu özel anınızı fotoğraf ve video olarak #talastabirfincankahve etiketiyle bizimle paylaşın yayınlayalım. 40 yıllık hatırımız olsun." notu yer aldı. Billboardları gören kadınlar, mesajı okuduktan sonra hazırlanan paketlerdeki asılı kahveleri aldı.

Böyle bir uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden kadınlar, Başkan Yalçın'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde en anlamlı hediyeyi aldıklarını belirterek teşekkür etti. Çok ince bir davranış olduğunu ifade eden kadınlar, 'Görünce önce çok şaşırdık, sonra çok sevindik ve duygulandık. Böylesine ince ve nazik bir düşünce için Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ederiz." şeklinde görüşlerini dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı