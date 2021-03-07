Talas'ta 18 taşınmaz ihale edilecek
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Talas'ta 18 taşınmaz ihale edilecek

07.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:42
Talas'ta 18 taşınmaz ihale edilecek

Talas Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 18 taşınmazı açık artırma ihale yoluyla satışa çıkardı.

Talas Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 18 taşınmazı açık artırma ihale yoluyla satışa çıkardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas sınırları içerisinde farklı mevkilerde 8 daire, 2 konut parseli, 6 villa parseli, 1 ticaret parseli ve 1 özel anaokulu parselini ihaleyle satacak.

İhale, 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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