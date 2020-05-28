Talas'ta istekler canlı yayında çözüme kavuşuyor
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Talas'ta istekler canlı yayında çözüme kavuşuyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı 'Başkan Beyaz Masada' uygulaması bu hafta da devam etti.

Talas'ta istekler canlı yayında çözüme kavuşuyor
28.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:35

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı 'Başkan Beyaz Masada' uygulaması bu hafta da devam etti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 'Başkan Beyaz Masada' uygulamasını sosyal medya üzerinden yürütmeye başlayan Başkan Yalçın, bu Çarşamba günü de vatandaşların taleplerini dinleyerek gelen soruları yanıtladı.

Başkan yardımcıları ile birlikte takipçilerinin karşısına geçen Mustafa Yalçın, ilk olarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti ve ardından da geçen haftadan bu yana yerine getirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlardan gelen çevre düzeni, park, spor sahası, asfalt, bisiklet yolu, semt pazarı gibi talepleri not alan Başkan Yalçın, sorulan pek çok soruya da içtenlikle cevap verdi.

Başkan Yalçın ayrıca toplu taşıma ile ilgili gelen soru ve talepler üzerine de Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ile canlı telefon bağlantısı yaparak takipçilerini anında bilgilendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada kitap okuma kampanyası, dezenfektan dağıtımı, Ramazan ve bayramda düzenlenen gezi otobüsü etkinliği gibi konulardan dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür alan Başkan Yalçın'a ayrıca şehit yakınları ve gazilerden de kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı birçok teşekkür geldi.

Başkan Yalçın programı, gelen yoğun istek üzerine kısa bir şiir okuyarak tamamladı. Başkan Yalçın, programın sonunda Melih Cevdet Anday'ın 'Çok Güzel Şey' şiirini seslendirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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