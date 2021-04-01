Talas'ta ihtiyaç sahiplerine 1 ay değil 1 yıl yardım
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Talas'ta ihtiyaç sahiplerine 1 ay değil 1 yıl yardım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Talas'ta ihtiyaç sahiplerine 1 ay değil 1 yıl yardım

Talas Belediyesi yıl boyu sosyal yardımlarla destek olduğu ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan öncesinde de iaşe yardımında bulundu.

Talas Belediyesi yıl boyu sosyal yardımlarla destek olduğu ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan öncesinde de iaşe yardımında bulundu.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde sosyal yardım faaliyetlerine hız veren Talas Belediyesi, listesinde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere iaşe ve temizlik malzemesi desteği sağladı.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyu yaptıkları sosyal yardımları Ramazan ayında da devam ettirdiklerini ifade ederek, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'a girmemize sayılı günler kaldı. Bu ay aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Biz de Talas Belediyesi olarak listemizde kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı kapsamında iaşe ve temizlik malzemesi desteği sağlıyoruz. Yardımlarımız sadece Ramazana mahsus değil. İhtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca gıda ve temizlik malzemesinden kıyafete, ayakkabıdan yakacağa kadar çok çeşitli alanlarda yardım yapıyoruz. Talas'ta sosyal yardım faaliyetleri 1 ay değil 1 yıl devam eder" dedi.

Talas Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan iaşe ve temizlik paketlerinde temel gıda maddeleri ile çeşitli temizlik malzemeleri yer alıyor. - KAYSERİ

Talas'ta ihtiyaç sahiplerine 1 ay değil 1 yıl yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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