Talas'ta hırsızlara göz açtırılmıyor

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, hırsızlığa konu malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Bir ikamete düzenlenen operasyonda M.K. ve A.E.P. gözaltına alınırken, evde de arama yapıldı. Yapılan aramada, 5 kuru sıkı silahtan dönüştürülen tabanca, 3 tüfek, 49 adet 7.65 tabanca fişeği, 37 adet kuru sıkıda kullanılan fişek, 2 adet kürk, 5 televizyon, 3 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipet, 1 adet pitbull cinsi köpek ve çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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