Talas'ta hayvanlar için beslenme noktaları oluşturuldu

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi soğuk kış günlerinde sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için yürüttüğü çalışmalara hız verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelindeki 40 ayrı bölgede bulunan beslenme noktalarına kuru mama, yemek ve ekmek bırakılıyor.

Böylece kışın zorlu şartlarında hayvan dostların aç kalmaması hedefleniyor.

Yalnızca sokak hayvanlarının değil yabani hayvanların da dostu olduklarını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, insanların hayvanlarla iç içe yaşadığını, onlara eziyet etmeden, onları aç bırakmadan onların haklarını da gözeterek yaşamak zorunda olunduğunu aktardı.

Yalçın, belediye olarak hayvanları gözeterek kış günlerinde yemleme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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