Talas'ta hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
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Talas'ta hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

05.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:55
Talas'ta hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Talas Belediyesi, hayır çarşısı ile kıyafet, gıda, temizlik malzemesi gibi konularda ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatıyor.

Talas Belediyesi, hayır çarşısı ile kıyafet, gıda, temizlik malzemesi gibi konularda ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı aşevinde hijyenik koşullarda günlük hazırlanan yemekler, aşevine gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz sunuluyor.

Hizmete girdiği günden bu yana toplumsal dayanışmaya vesile olan hayır çarşısı ise ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hizmete kazandırılan hayır çarşısında kıyafet, erzak, yakacak, ayakkabı, yeni doğan bebek seti gibi çeşitli konularda ihtiyaç sahiplerine destek sağlanıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 9 bin kişinin yararlandığı hayır çarşısına isteyen hayırseverler bağışta bulunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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