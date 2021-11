Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı sporcusu Ayşe İzel Bilgiç, Yıldızlar Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmalarında Türkiye üçüncüsü oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgiç, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen ve 395 sporcunun katıldığı Yıldızlar Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmalarında Türkiye üçüncüsü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye şampiyonu takımın sporcularının, yine derece elde ederek kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Genç yeteneklerinin yetişmelerinde büyük emekleri olan Milli Takım antrenörleri Halil Adak ve Kemal Balım ile sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Masa tenisi takımımız, gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar, Kayseri'nin masa tenisinde çok ileri bir seviyede olduğunun bir göstergesidir."

"Yüzde 100 Ekolojik Pazar"da 161 bin 344 kilogram organik ürün satıldı

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar"da 161 bin 344 kilogram organik ürün satıldı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyesevler ve Yenimahalle'de kurulan pazarın 2021 verilerine göre, 161 bin 344 kilogram organik ürün satıldı, 957 bin 881 lira ciro elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pazarda 45 çiftçinin sertifikalı olduğunu belirtti.

İnsan odaklı toplum yararına olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak organik tarım konusunda üzerimize düşen her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Organik tarımın içerisinde olduğu her türlü organizasyonu destekliyor ve bu tür organizasyonların her zaman yanındayız. Bizler insana hizmet eden belediyecilik anlayışının yanı sıra insan sağlığını ön planda tutan her türlü işlevi en önemli görevlerimiz arasında görüyoruz. Organik pazara yaklaşımımız da insan sağlığına verdiğimiz önemden kaynaklanmaktadır. Özellikle Kayseri genelinde yapılan tarım ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde gerçekleşmektedir. Bu noktada çeşitli projeler ve çalışmalar yürütüyoruz."

Talas'ta ilaçlama çalışmaları

Talas Belediyesi yaklaşan kış mevsiminde yuvalarına çekilen sinek ve haşerata karşı larvasid biyosidal uygulaması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yaz aylarında sorun oluşturan sinek ve haşerata karşı mücadele için erken çalışma başlattı.

Yuvalarına çekilmeye başlayan sinek ve haşeratın yumurta bıraktığı alanlarda erken ilaçlama yapılarak yazın oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Doğal yaşama zarar vermeyen özel karışımlarla gerçekleştirilen uygulama kapsamında metruk alanlar, mağaralar, çöp boşaltım alanları, gübrelikler, dere yatakları ve mazgallar düzenli ilaçlanıyor.