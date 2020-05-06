Talas'ta esnaf normalleşme yolunda

Yeni tip korona virüsün hayatı olumsuz etkilediği şu günlerde Talas'ta ticari hayat hızla devam ediyor.

Yeni tip korona virüsün hayatı olumsuz etkilediği şu günlerde Talas'ta ticari hayat hızla devam ediyor.

Talas Belediyesi tarafından son bir haftada 6 yeni iş yerine daha ruhsat verildi. Talas Belediyesi tarafından ruhsat verilen iş yerleri arasında pansiyon işletmeciliği, lokanta, fast-food ve bakkaliye gibi mesleki sektörler bulunuyor. Böylece koronavirüs sürecinde Talas'ta ruhsat verilerek ticaret hayatına katılmaları sağlanan işyeri sayısı 109'a yükselmiş oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA