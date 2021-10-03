Talas'ta Yaşlılar Günü'ne özel 'Altın sesler' konseri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talas'ta Yaşlılar Günü'ne özel "Altın sesler" konseri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Talas'ta Yaşlılar Günü'ne özel

Talas Belediyesi tarafından başlatılan kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarafından başlatılan kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, "Dünya Yaşlılar Günü" münasebetiyle "Altın Sesler" konseri gerçekleştirildi. Usta sanatçılar tarafından verilen konserde büyük küçük herkes müziğe doydu.

İhsan Menge'nin şefliğinde Nostalji Müzik Grubu tarafından Ali Dağı Paraşüt İniş Alanında düzenlenen konserde genç- yaşlı herkes, birbirinden değerli nostaljik şarkılarla geçmişin ritmini yaşadı.

Etkinlik öncesi konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek başta yaşlılar olmak üzere herkese mutlu, hayırlı ve sağlıklı bir ömür geçirmeleri dileğinde bulundu. Bir toplumda en önemli şeyin mutlu olmak olduğunu belirten Başkan Yalçın, "Bir belediye başkanının mutluluğu beldesinde yaşayanların mutluluğuyla başlıyor. Ben, sizleri mutlu görünce mutlu oluyorum" dedi.

Konuşmasını saz ekibine teşekkür ederek tamamlayan Başkan Yalçın, Nostalji Müzik Grubu ekibine ve Şef İhsan Menge'ye hediye takdiminde bulundu. - KAYSERİ

Talas'ta Yaşlılar Günü'ne özel Altın sesler konseri

Talas'ta Yaşlılar Günü'ne özel Altın sesler konseri

Talas'ta Yaşlılar Günü'ne özel Altın sesler konseri

Talas'ta Yaşlılar Günü'ne özel Altın sesler konseri

Talas'ta Yaşlılar Günü'ne özel Altın sesler konseri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Pınar Deniz Kubilay Aka Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Umut Meraş Stefan Kuntz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Talas'ta Yaşlılar Günü'ne özel 'Altın sesler' konseri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 16:12:07. #1.17#