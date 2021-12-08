Talas'ta DSİ ile göletler toplantısı yapıldı

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürü Okan Bal ve beraberindeki yetkililerle ilçede yapımı devam eden göletlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Dağı 360 Kafe Restoran'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Yalçın, Talas Belediyesi ve DSİ'nin güzel bir işbirliği örneği sergilediğini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana DSİ ile Talas'ın kırsal mahallelerinde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için sulama suyu ve birçok göletin yapımını gerçekleştirdiklerini anlatan Yalçın, özellikle geçen yıl Çömlekçi, Kepez ve Alaybeyli mahallelerinde yapılan 5 göletle hayvancılığın ilerlemesine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Talas'ın büyük projelerinden Zincidere Göleti Mesire Alanı başta olmak üzere kırsalda çalışmaların devam ettiğini aktaran Yalçın, "İlçemizde yapacağımız gölet çalışmalarıyla ilgili olarak DSİ 12. Bölge Müdürü Sayın Okan Bal ve ekibiyle istişare toplantısı gerçekleştirdik. Ardından Zincidere Göleti Mesire Alanı'nda incelemelerde bulunduk. Kendilerine ilçemizde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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