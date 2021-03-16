Talas'ta 'Değerler Eğitimi' başladı

Talas Belediyesi öncülüğünde İlçe Müftülüğü ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) işbirliği ile düzenlenen 'Değerler Eğitimi' programı başladı.

İlk olarak Başakpınar, Kuruköprü ve Çatakdere Mahallelerinde düzenlenen eğitim programında aile, din ve insani ilişkiler üst başlığı altında birçok konu ele alındı. İlkine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldığı programda 'Allah ve insan ilişkisi', 'adalet ve hak', 'aile ve iletişim', 'sosyal medya ve iletişim' gibi konularda bilgiler sunuldu. Mahalle sakinlerinin ilgiyle takip ettiği 'Değerler Eğitimi' önümüzdeki haftalarda diğer kırsal mahallelerde de devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı